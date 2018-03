Saar-Linke bedauert Lafontaines Kandidatur-Verzicht

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländischen Linken bedauern den Verzicht ihres Fraktionschefs Oskar Lafontaine auf eine Kandidatur für den Bundesvorsitz. «Oskar Lafontaine an der Spitze hätte der Partei sehr, sehr gut getan», sagte Linken-Landeschef Rolf Linsler am Mittwoch in Saarbrücken der dpa. Der 68-Jährige wäre der einzige gewesen, der die Partei wieder nach vorne gebracht hätte. Bundesvorstandsmitglied Heinz Bierbaum bezeichnete den Rückzug Lafontaines als bedauerlich, aber nachvollziehbar.