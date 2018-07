Saarland will Situation der Kinder von Häftlingen verbessern

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das saarländische Justizministerium will die Situation von Kindern verbessern, die von der Inhaftierung eines Elternteils betroffen sind. Geplant sind kindgerechte Besuchsräume in den Gefängnissen sowie Informationsmaterialien für Kinder, den jeweils nicht inhaftierte Elternteil und für Erzieherinnen oder Lehrer, wie Staatssekretär Roland Theis (CDU) am Montag in Saarbrücken mitteilte. Das Gefängnispersonal solle für die Situation von Angehörigen besonders sensibilisiert und weitergebildet werden. „Die Inhaftierung eines Elternteils ist für Kinder ein kritisches Lebensereignis“, erklärte Theis. „Sie verändert die Beziehungen innerhalb der Familie und hat Auswirkungen auf das soziale Leben der Kinder.“

Den Personalbestand in der Justiz will die von CDU und SPD gebildete Landesregierung entgegen früheren Planungen nicht verringern. Der aus demografischen Gründen erwartete Rückgang des Bedarfs sei nicht eingetreten, erklärte ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.