Das Saarland war im zu Ende gehenden Winter das sonnenreichste und niederschlagreichste aller Bundesländer. Im Schnitt schien die Sonne hier fast 225 Stunden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Der vieljährige Durchschnittswert des offiziellen Vergleichszeitraums von 1961 bis 1990 liege indes bei 155 Stunden. An Niederschlag kamen im Zeitraum von Dezember bis Februar im Saarland 320 Liter pro Quadratmeter runter, das langjährige Mittel liegt bei 255 Litern.

Zudem war es überdurchschnittlich warm: Die Durchschnittstemperatur betrug in diesem Winter 3,1 Grad. Das waren 1,9 Grad über dem vieljährigen Mittel.Auch bundesweit waren der Dezember, Januar und Februar milder, niederschlagsreicher ...

