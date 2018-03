Saarland und Südwesten testen digitale Rezeptsammelstellen

Aus unserem Archiv

Neidlingen/Heusweiler-Kutzhof (dpa) – Eine sogenannte digitale Rezeptsammelstelle soll Patienten in eher abgelegenen Regionen künftig helfen, schneller an Medikamente zu kommen. Zwei solcher Automaten werden seit Donnerstag in Neidlingen in Baden-Württemberg und Heusweiler-Kutzhof im Saarland in einem Pilotversuch getestet. Patienten können ihre Rezepte, die sie vom Arzt bekommen haben, dort einscannen, wie die Apothekerkammer des Saarlandes und der Apothekerverband Baden-Württemberg mitteilten. Die Informationen werden an eine Apotheke übermittelt, die die Arzneimittel dann nach Hause liefert.