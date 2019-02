Saarland und Rheinland-Pfalz noch engere Zusammenarbeit

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz und das Saarland wollen künftig noch enger bei Projekten in Justiz und Verkehr zusammenarbeiten. Das kündigten Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und seine Mainzer Amtskollegin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Saarbrücken an. Die beiden Ländern wollen auch gemeinsam gegen den Betrieb des französischen Kernkraftwerkes Cattenom, das nahe der Landesgrenzen liegt, kämpfen.

Das Saarbrücker Gefängnis soll einbezogen werden in ein rheinland-pfälzisches Projekt zur Erkennung neuer psychoaktiver Substanzen. Zudem wird am Universitätsklinikum Homburg eine neue gemeinsame forensische Ambulanz beider Länder eingerichtet. Zum letzten ...

