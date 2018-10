Saarland startet Impfkampagne gegen Grippe

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit einer landesweiten Kampagne will das Saarland in der Bevölkerung die Impfquote gegen Grippe erhöhen. Damit soll verhindert werden, dass es zu einer Influenza-Welle mit knapp 1600 Fällen wie Anfang des Jahres kommt. „In Gesprächen mit Ärzte- und Krankenhausverbänden hat sich herausgestellt, dass wir nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt sind“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstag in Saarbrücken.

Im Vergleich zu den Vorjahren sei in der vorangegangenen Grippesaison eine um das Vierfache höhere Influenza-Aktivität feststellbar gewesen. „Eigentlich hätte sich jedes Krankenhaus abmelden müssen, weil es keine neuen Patienten ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.