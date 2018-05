Saarland nimmt neuen Ersatzbau für Forensik in Dienst

Saarbrücken/Merzig (dpa/lrs) – Als „absolutes Paradebeispiel für Zeit- und Kostendisziplin“ hat der saarländische Justizminister Peter Strobel (CDU) am Dienstag die neue Forensik in Merzig bezeichnet. Für 18,3 Millionen Euro sei der Ersatzneubau auf dem Gelände der Saarländischen Klinik für Forensische Psychiatrie (SKFP) pünktlich fertig geworden. Am Donnerstag wird die Einrichtung mit 130 Plätzen für psychisch kranke Straftäter offiziell in Dienst genommen. Sie soll die alten und marode gewordenen Gebäude ersetzen. Darüber hinaus werden hier derzeit rund 115 frühere Patienten ambulant betreut.

„Das Projekt zeigt, dass das Saarland in der Lage ist, komplexe Bauvorhaben in einem engen Budgetrahmen mit Sorgfalt und zeitlichen Vorgaben zu realisieren“, betonte Strobel vor der Presse in Saarbrücken. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.