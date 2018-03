Saarland feiert Silvester meist friedlich

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland hat Silvester laut Polizei überwiegend friedlich gefeiert – in Saarbrücken kam es allerdings zu einem Streit mit einem Autofahrer und einem Verletzten. Nahe einer Disco fuhr dort am frühen Montagmorgen ein Autofahrer mutmaßlich mit Absicht einen Mann an, stieg mit weiteren Insassen aus und schlug mit ihnen auf das Opfer ein. Dann floh die Gruppe mit dem Auto, wie die Polizei mitteilte. Der angefahrene Mann kam mit einer Gehirnerschütterung und Prellungen ins Krankenhaus. „Wir vermuten, dass es schon vorher Streit gegeben hatte, der dann eskaliert ist“, sagte ein Polizeisprecher.