Saarländische Regierungschefin begrüßt Sondierungsergebnis

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat das Ergebnis der Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD begrüßt. In einer Erklärung der Staatskanzlei in Saarbrücken wies die Politikerin am Freitag besonders auf eine Vereinbarung zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen hin. Demnach soll deren Altersfeststellung zentralisiert und vereinheitlicht werden. „Damit würde die Bundesebene teilweise nachvollziehen, was im Saarland bereits seit längerem praktiziert wird“, erklärte Kramp-Karrenbauer, die vor Abschluss der Sondierungsgespräche wegen eines Autounfalls in ein Krankenhaus aufgenommen wurde.