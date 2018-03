Saarländische Kinder besonders selten beim Zahnarzt

Aus unserem Archiv

Saarbrücken/Koblenz (dpa/lrs) – In keinem anderen Bundesland werden Kleinkinder so selten zum Zahnarzt gebracht wie im Saarland. Im Jahr 2010 nahmen hier nur knapp 24 Prozent der Vorschulkinder an der Frühvorsorge teil, wie aus Zahlen hervorgeht, die die Krankenkasse Barmer GEK am Dienstag veröffentlichte. Bayern belegte dagegen mit mehr als 37 Prozent den ersten Platz. Allerdings ist selbst dieser Schnitt zu gering, wie die Kasse bemängelte, denn Schäden am Milchgebiss hätten später häufig Schäden der bleibenden Zähne zur Folge. Im Saarland gehen den Zahlen zufolge auch die 6- bis 17-Jährigen besonders selten zum Zahnarzt. Knapp 61 Prozent waren es 2010, Thüringen kam dagegen auf 78,5 Prozent.