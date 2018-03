Saarländische Bankangestellte protestieren ab Mittwoch

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Banken-Tarifstreit hat die Gewerkschaft Verdi Angestellte im Saarland zu einer zweitägigen Protestaktion ab diesem Mittwoch (25. April) aufgerufen. Betroffen sein werden den Angaben zufolge Filialen der Sparkassen und der Hypo-Vereinsbank. Geplant sei eine Kundgebung von rund 200 Beschäftigten in Saarlouis, am Donnerstag sollen sich ebenso viele Teilnehmer in Neunkirchen einfinden, teilte Verdi-Landesbezirksleiter Alfred Staudt am Dienstag mit. Die Gewerkschaft will bundesweit Druck in den Tarifverhandlungen für die rund 220 000 Beschäftigten der privaten und öffentlichen Banken machen. Verdi fordert sechs Prozent mehr Geld. Am 3. Mai steht die nächste Verhandlungsrunde an.