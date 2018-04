Saar-AfD will auf Parteitag Vorstand erweitern

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische AfD will heute auf einem Parteitag in Quierschied ihre Vorstandsriege erweitern. So soll nach Angaben der Partei der Posten eines zweiten stellvertretenden Landesvorsitzenden geschaffen werden. Um das neue Amt bewerbe sich der bisherige Beisitzer und stellvertretende Landtagsfraktionschef Rudolf Müller. Außerdem sollen weitere Beisitzerposten geschaffen werden. Derzeit umfasst der Vorstand 17 Männer und Frauen, bis zu 20 sollen es einmal werden. Insgesamt zählt die Partei knapp 450 Mitglieder.

Vor dem Parteitag zeichnete sich ein Streit um Personalien ab. Mehrere Anträge auf Abwahl des Landesvorstandes liegen vor, auch konkret einer gegen den Landesvorsitzenden Josef Dörr. Vorläufige Tagesordnung des AfD-Landesparteitags

