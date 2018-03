Saar-Abgeordnete wollen mehr Geld

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die 51 Abgeordneten im saarländischen Landtag wollen mehr Geld. Bei ihrer ersten Arbeitssitzung brachten die Fraktionen am Mittwoch im Parlament weitgehend geschlossen einen Gesetzentwurf ein, nach dem der Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst auf die Abgeordnetenbezüge übertragen werden soll. Demnach würden die Diäten vom 1. Juli an um 1,9 Prozent steigen. Jeder Parlamentarier bekäme somit künftig 5096 Euro Entschädigung und 1191 Euro Unkostenpauschale im Monat.

Abgeordnete wollen mehr Geld.

Foto: Oliver Dietze/Archiv – DPA

Es gilt als sicher, dass die Gesetzesänderung noch vor der parlamentarischen Sommerpause endgültig verabschiedet wird. Am Mittwoch wurde der Gesetzentwurf in Saarbrücken zunächst in den zuständigen Ausschuss überwiesen. Bei der Abstimmung stimmte eine überwältigende Mehrheit für die Überweisung. Nur aus der Piraten-Fraktion gab es eine Nein-Stimme und eine Enthaltung.