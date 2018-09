Rund 400 Orte laden zum Tag des offenen Denkmals ein

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Rund 400 Kirchen, Schlösser, Festungen und andere historische Plätze laden heute zum kostenlosen Besuch ein. Kulturminister Konrad Wolf (SPD) und der Generaldirektor für das Kulturelle Erbe Rheinland-Pfalz, Thomas Metz, sind bei der offiziellen Eröffnung auf dem Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße dabei. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Entdecken, was uns verbindet“. Zum 25. Mal öffnen zu diesem Tag bundesweit Denkmäler aller Art, darunter auch private Einrichtungen, die sonst für Besucher geschlossen sind. Den Anstoß dazu gab 1993 die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

„Wir haben als Eröffnungsort nicht ohne Grund das Hambacher Schloss gewählt, weil dieses mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel die Verbundenheit mit der europäischen Idee zum Ausdruck bringt“, sagt Metz als Chef ...

