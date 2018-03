Rund 400 Menschen protestieren gegen Rechtsextremismus

Aus unserem Archiv

Mainz

Rund 400 Menschen haben am Donnerstag in Mainz gegen Rechtsextremismus und eine Kundgebung von NPD-Anhängern demonstriert. Nach Polizeiangaben flogen Farbbeutel, Wasserbomben und Tomaten durch die Luft. «Die haben kräftig gegendemonstriert. Ansonsten war es friedlich», sagte ein Polizeisprecher in Mainz. Auf einem Plakat stand: «Kein Bock auf Nazis». Die Stadt Mainz hatte die Kundgebung in der City zunächst verboten, das Verwaltungsgericht kippte die Entscheidung aber. Nach Angaben des Polizeisprechers waren etwa zwölf Anhänger der rechtsextremen Partei vor Ort.