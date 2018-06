Der Verfassungsschutz sieht in Rheinland-Pfalz in rund 20 Moscheevereinen Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre habe sich die Zahl der Moscheevereine mit Bezügen zum Salafismus verdoppelt, sagte der Islamwissenschaftler Richard Hattemer vom Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz am Mittwoch im Landtags-Innenausschuss in Mainz. Auf salafistische Beeinflussung schließen die Experten, wenn überregional bekannte salafistische Prediger auftreten, Salafisten die Vereine regelmäßig besuchen oder in Predigten salafistische Inhalte auftauchen – etwa mit der Verurteilung religiöser Neuerungen.

Der Salafismus ist eine extrem konservative Strömung des Islams. In Rheinland-Pfalz geht der Verfassungsschutz von rund 200 Salafisten aus. Dies ist ein Bruchteil der Zahl der Muslime im Land. Bekannt ...

