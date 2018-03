Rund 1200 neue SPD-Mitglieder in Rheinland-Pfalz

Aus unserem Archiv

Mainz

Die SPD Rheinland-Pfalz hat seit Jahresbeginn 1201 neue Mitglieder aufgenommen. Damit habe der Landesverband der Sozialdemokraten bereits in den ersten Wochen des neuen Jahres deutlich mehr als die Hälfte der Neueintritte des gesamten vergangenen Jahres erreicht, teilte die Partei am Mittwoch in Mainz mit. Die bis Dienstag eingetretenen Mitglieder können an dem geplanten Mitgliedervotum der SPD über einen Koalitionsvertrag teilnehmen. Bundesweit verzeichnete die SPD seit Jahresbeginn 24 339 Eintritte.