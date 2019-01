Ruine des „Adenauer-Hauses“ hat neuen Besitzer

Duppach/Solingen (dpa/lrs) – Ein Großunternehmer aus dem Großraum Köln hat den Zuschlag für den Kauf der Ruine des „Adenauer-Hauses“ in der Eifel bekommen. Er habe das letzte Höchstgebot von 35 000 Euro leicht überboten, sagte Vor-Besitzerin L. Ilse Thurner am Dienstag im nordrhein-westfälischen Solingen. Es handelt sich um die Ruine eines Anwesens, das dem früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer mal als Wochenendhaus in einem Waldstück bei Duppach (Kreis Vulkaneifel) dienen sollte. Es war aber nie ganz fertig gebaut worden.

Der Käufer des insgesamt 2000 Quadratmeter großen Grundstücks wolle namentlich nicht genannt werden, sagte Thurner nach Ende der privaten Versteigerung. Nur so viel: „Er ist ein großer Adenauer-Fan.“ Sie sei ...

