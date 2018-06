Nach dem Musikfestival „Rock am Ring“ mit laut Veranstalter rund 70 000 Besuchern hat die Polizei vorerst einen ruhigen Abreiseverkehr ohne größere Staus registriert. „Die stehen in Ruhe auf, machen sich fertig und dann geht es heim“, sagte Polizeisprecher Lars Brummer am Montagvormittag mit Blick auf die Zehntausenden Fans, die neben dem Nürburgring in der Eifel gecampt hatten. Viele Besucher waren schon am Sonntag zum Ende des dreitägigen Musikspektakels aufgebrochen. Zu Beginn des Events hatte sich laut Brummer der Anreiseverkehr wegen des Feiertages Fronleichnam am Donnerstag entspannt: „Der Feiertag hat das entzerrt.“

Bei Kontrollen am Montag fischte die Polizei wieder eine Reihe von Autofahrern aus dem Verkehr, bei denen sie Blutproben anordnete. Brummer erklärte mit Blick auf die Party, die für viele ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.