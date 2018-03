Rückkehrer Ujah trifft im ersten Einsatz für FSV Mainz 05

Aus unserem Archiv

St

Gallen (dpa). Rückkehrer Anthony Ujah hat gleich bei seinem ersten Testspieleinsatz für den FSV Mainz 05 getroffen. Beim 2:1-Erfolg (0:0) am Samstag beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen erzielte der 27-Jährige (47. Minute) das 1:0 für die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz. Boris Babic (64.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gastgeber, der eingewechselte Kenan Kodro (76.) sorgte rund zehn Minuten später für den Endstand. Neuzugang Nigel de Jong stand noch nicht im Kader des Fußball-Bundesligisten. Der Niederländer wird an diesem Sonntag (13 Uhr) in Mainz vorgestellt.