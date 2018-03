Rot-Grün segnet Geld aus Landeshaushalt für Nürburgring ab

Aus unserem Archiv

Mainz

Nach der Nürburgring-Pleite zapft Rheinland-Pfalz den Landeshaushalt in Millionenhöhe an. Rot-Grün stimmte am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags-Haushaltsausschusses in Mainz mehrheitlich zu, dass eine Rücklage von 254 Millionen Euro fließen kann – und damit Steuergeld. Die rot-grüne Regierung darf nun einen 330-Millionen-Euro-Kredit ihrer Förderbank ISB für den Nürburgring teilweise tilgen, denn die insolvente Besitzgesellschaft kann das Darlehen nicht mehr bedienen. Die CDU-Opposition votierte wegen rechtlicher Bedenken dagegen.