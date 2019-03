Der Mainzer Rosenmontagszug ist ohne größere Zwischenfälle zu Ende gegangen. Bis zum Nachmittag seien rund 140 Menschen auf den Straßen und in den Unfallhilfsstellen der Innenstadt versorgt worden, sagte der Einsatzleiter der Sanitätsdienste der Stadt, Mathias Hirsch, der Deutschen Presse-Agentur. 24 Menschen mussten wegen Glasverletzungen, Übelkeit oder anderer internistischer Beschwerden in Krankenhäuser gebracht werden. Sechs Erwachsene und zwei unter 16-Jährige wurden mit Alkoholvergiftungen in Ausnüchterungen gebracht. „Die Zahlen sind sehr gering in diesem Jahr. Das war ein eher ruhiger Rosenmontagszug“, sagte Hirsch. Etwa 450 000 Menschen hatten nach Schätzung des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) bei wechselhaftem und windigen Wetter den Umzug am Straßenrand verfolgt.

Rosenmontagszug

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.