Roman Lob singt in Baku – und in der Heimat steigt eine Riesenparty

Neustadt (Wied) (dpa/lrs) – Zum Auftritt von Roman Lob beim Finale des Eurovision Song Contest in Baku steigt heute in seiner Heimatgemeinde Neustadt (Wied) eine Riesenparty. Mehr als 1200 Karten sind für das Public Viewing in der städtischen Wiedhalle verkauft worden. Die Organisation hat die Schützenbruderschaft Rott-Wied übernommen – aus dem Ortsteil Neustadt-Rott stammt Roman Lob. «Wir hätten locker noch 500 bis 600 Karten mehr verkaufen können», sagte Ulla Müller, Beigeordnete für Kultur und Soziales. Lob vertritt Deutschland bei dem musikalischen Wettstreit in der aserbaidschanischen Hauptstadt.