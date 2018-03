Rolle als Judenhasser macht André Eisermann zu schaffen

Aus unserem Archiv

Worms

Der Schauspieler André Eisermann kämpft mit seiner Rolle als Judenhasser bei den Nibelungen-Festspielen in Worms. «Für mich ist es schwierig, denn ich spiele Konrad Sturm, der sehr antisemitische Züge hat. Und als Schauspieler versucht man ja, nachzuempfinden und die Rolle zu verinnerlichen, obwohl ich mit dieser Haltung nicht das Geringste zu tun habe», sagte der 44-Jährige («Kaspar Hauser», «Schlafes Bruder») der Nachrichtenagentur dpa. Intendant Dieter Wedel zeigt in Worms eine Neufassung der «Geschichte des Joseph Süß Oppenheimer, genannt Jud Süß», in der der Politikberater Oppenheimer einem Justizmord zum Opfer fällt.