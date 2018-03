Rhein-Main-Region widmet sich europäischem Kulturerbe

Aus unserem Archiv

Offenbach

Die KulturRegion FrankfurtRheinMain widmet sich in diesem Jahr dem gemeinsamen europäischen Kulturerbe. Dies werde Schwerpunkt der Veranstaltungen zur Industrie- und Gartenkultur in der Region sein, kündigte Geschäftsführerin Sabine Bebenburg am Donnerstag in Offenbach an.