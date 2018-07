Vier Kommunen in der Region des Rhein-Main-Flughafens haben den Bundestag am Dienstag aufgefordert, das zuletzt 2007 geänderte Fluglärmgesetz zu verschärfen. „Das Gesetz soll nicht nur evaluiert, sondern im Sinne der lärmbetroffenen Bevölkerung auch novelliert werden“, verlangten die in der Initiative „Zukunft Rhein-Main“ (ZRM) zusammengeschlossenen Städte Mainz, Flörsheim und Neu-Isenburg sowie der Kreis Groß-Gerau. Das Gesetz müsse künftig den aktiven Schallschutz stärker gewichten, also die Lärmminderung an der Quelle.

Die nach zehn Jahren vorgeschriebene Bewertung des Gesetzes hat nach Auffassung der vier Kommunen gezeigt, dass dieses in seiner jetzigen Fassung nicht mehr die Mindestanforderung an die Schutzpflicht des Staates ...

