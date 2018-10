Rheinland-Pfalz will zugunsten der Umwelt mehr Güter auf das Schiff bringen. Dazu schloss die Ampel-Regierung eine Vereinbarung mit den Niederlanden über eine engere Zusammenarbeit mit dem Hafen Rotterdam, wie Staatssekretärin Heike Raab (SPD) am Donnerstag nach einem Gespräch mit der neuen niederländischen Generalkonsulin Ellen Berends mitteilte. Der Hafen – der größte Europas – peilte vor einigen Jahren an, dass der Anteil der Binnenschifffahrt am Containertransport bis 2035 von damals 39 auf 45 Prozent steigen soll.

Das niederländische Königspaar besucht Rheinland-Pfalz nächste Woche. Die Niederlande sind bei den Einfuhren ins Land auf Platz zwei im Länderranking, bei den Ausfuhren auf Platz vier. Mitteilung Staatskanzlei RLP zu Niederlanden

