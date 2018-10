Mit einem bundesweit einmaligen Pilotprojekt will Rheinland-Pfalz verhindern, dass Designerdrogen ins Gefängnis eingeschleust werden. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich ist seit einigen Wochen ein Gerät im Einsatz, das diese künstlich hergestellten, psychoaktiven Drogen aufspüren kann. Bisher rutschten solche Substanzen praktisch durchs Radar, sagte der Leiter der JVA Wittlich, Jörn Patzak, am Dienstagabend. „Es kommen immer neue Stoffe, die dann auch von Schnelltests nicht mehr erfasst werden.“ Mit dem Gerät sei es möglich, neue psychoaktive Stoffe zu erkennen. Bisher wurde demnach etwa ein künstliches Cannabinoid gefunden. Es handelt sich dabei um eine synthetische Nachbildung eines Stoffs aus der Hanfpflanze.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.