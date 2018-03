Rheinland-Pfalz weitet Hilfe für Langzeitarbeitslose aus

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will Langzeitarbeitslose stärker unterstützen. Nach der Erweiterung der Westpfalzinitiative von Kaiserslautern und Pirmasens auf Worms und Zweibrücken solle die Förderung auf das ganze Land ausgedehnt werden, kündigte Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Montag in Mainz an. Dazu sind in diesem Jahr 30 Projekte geplant, die dabei helfen sollen, dass Langzeitarbeitslose eine bessere Perspektive auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Die Projekte werden mit 2,2 Millionen Euro vom Europäischen Sozialfonds sowie je 1,1 Millionen Euro vom Land und den einzelnen Jobcentern gefördert.