Rheinland-Pfalz testet Medikamenten-Terminals an Apotheken

Aus unserem Archiv

Mainz

Für eine bessere Medikamentenversorgung auf dem Land und außerhalb der Öffnungszeiten testet Rheinland-Pfalz Abgabeterminals in Apotheken. Das Projekt startete am Montag in Daun in der Eifel, Osthofen nahe Alzey, Bodenheim bei Mainz und Haßloch in der Pfalz, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Begleitet wird der Test von Wissenschaftlern der Universitäten Trier und Mainz. Rezepte können dabei am Terminal gescannt und mit einer elektronischen Signatur versehen werden. Ein Apotheker berät den Patienten – meist über einen Bildschirm. Wenn nötig, sei der Apotheker auch persönlich vor Ort, teilte das Ministerium mit.