Das rheinland-pfälzische Innenministerium will die „Cop Map“ im Internet zur Meldung von Polizeieinsätzen angesichts möglicher Risiken genau beobachten. Das Ministerium habe zwar derzeit keine rechtlichen Einwände, weil in der interaktiven Online-Karte bisher nur Standorte von Polizeidienststellen und Überwachungskameras im öffentlichen Raum eingetragen seien, teilte Ministeriumssprecher Joachim Winkler am Donnerstag in Mainz mit. „Das Ministerium sieht aufgrund der Einstellung ungeprüfter Informationen in der „Map“ durch jedermann jedoch das Risiko der Verbreitung von Falschmeldungen.“ Sie könnten das Sicherheitsgefühl im Einzelfall negativ beeinflussen.

