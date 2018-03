Aus unserem Archiv

Mainz/Berlin

Die rot-grüne Landesregierung in Rheinland-Pfalz lehnt die Pläne von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) für eine Pkw-Maut ab. «Die Maut bringt neue Belastungen für die Fernpendler und zusätzlichen Verwaltungsaufwand», teilte Infrastrukturminister Roger Lewentz (SPD) am Samstag mit. Einseitige Belastungen und «nicht durchdachte Schnellschüsse» lehne er ab. Ramsauer will bald sein Konzept mit einem Vignetten-Modell präsentieren. Wichtig sei, dass die Einnahmen eins zu eins in moderne, lärmärmere Straßen mündeten, sagte der Minister der «Bild am Sonntag».