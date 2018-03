Rheinland-Pfalz kämpft für Leiharbeiter

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzische Arbeitsministerin Malu Dreyer (SPD) fordert bessere Arbeitsbedingungen für Leiharbeiter. Die Bundesregierung müsse für faire Bedingungen in der Branche sorgen, erklärte die Ministerin am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Mainz. Das Land will die Bundesregierung im Bundesrat auffordern, die Situation zu verbessern. Leiharbeiter sollen demnach den gleichen Lohn wie Stammbelegschaften erhalten und unbefristet bei den Leihunternehmen beschäftigt werden. Die Möglichkeit von Unternehmen, Beschäftigte über eigene Tochterfirmen auszuleihen, soll eingegrenzt werden. Noch in diesem Jahr wird die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland laut Dreyer auf eine Million anwachsen.