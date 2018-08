Rund 80 Prozent der Brücken von Bund, Land und Kreisen in Rheinland-Pfalz sind in einem guten bis ausreichenden Zustand. Das teilte das Verkehrsministerium Rheinland-Pfalz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. „Alle Brücken sind verkehrssicher“, erklärte eine Sprecherin. Jede Brücke werde mindestens alle drei Jahre untersucht. Alle sechs Jahre ist eine Hauptprüfung fällig, alle drei Jahre eine Zwischenprüfung. Dazu kommen aber weitere Tests zum Beispiel nach einem Unfall. Insgesamt gibt es 7500 Brücken im Land. Die 1900 Autobahnbrücken haben im Durchschnitt die Note 2,2 bei der Prüfung erhalten.

In Genua war am Dienstag ein Teil einer Autobahnbrücke während eines schweren Unwetters in mehr als 40 Metern Höhe eingestürzt. Dabei kamen mehr als 40 Menschen ums Leben. Die Ursache ...

