Die Vorschläge des Bundesinnenministeriums für schnellere Abschiebungen stoßen in Rheinland-Pfalz teils auf Kritik. Das grün geführte Integrationsministerium wandte sich am Montag gegen eine vollständige Zentralisierung der sogenannten Überstellungsbehörden von Flüchtlingen. Dass sie nicht notwendig seien, zeigten die rheinland-pfälzische Teil-Zentralisierung und die im Bundesvergleich eher hohen Zahlen der zurückgeführten Flüchtlinge, teilte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Eine Festanstellung von Ärzten in Gemeinschaftsunterkünften sei „nicht notwendig“ und werde zu keinerlei Beschleunigung führen.

Das Bundesinnenministerium hat den Ländern Vorschläge für schnellere Dublin-Verfahren gemacht. Nach den Dublin-Regeln ist normal der EU-Staat für Asylanträge zuständig, auf dessen Gebiet Schutzsuchende zuerst den Boden der EU betreten ...

