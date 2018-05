Mit einem Festakt am Verfassungstag will Rheinland-Pfalz auf die Bedeutung von 100 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland hinweisen. Dazu werden heute Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landtagspräsident Hendrik Hering (beide SPD) im Landtag in Mainz sprechen. Festrednerin ist die Kasseler Juraprofessorin Silke Ruth Laskowski. Dabei steht nach Angaben des Landtags im Mittelpunkt, wie mehr Frauen für die Politik gewonnen werden können. Der Anteil weiblicher Abgeordneter liegt im Landesparlament bei 35,6 Prozent – im Bundestag ist die Quote mit 30,9 Prozent noch geringer.

Rheinland-Pfalz feiert zugleich 71 Jahre Landesverfassung. Der Landtag, der während der Sanierung des historischen Deutschhauses im Landesmuseum zu Gast ist, lädt dorthin zum Bürgerfest (13.00 Uhr) ein. Geboten werden Führungen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.