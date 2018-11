Rheinland-Pfalz dringt auf schnelles Gutachten

Mainz/Bremen (dpa/lrs) – Die Umweltminister von Bund und Ländern müssen länger auf das Gutachten zu Folgen des Kerosin-Notablassens von Flugzeugen warten – deshalb fordert die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) mehr Tempo. „Wir wollen wissen, was für Auswirkungen der Kerosinablass hat auf den Boden, die Biodiversität und die menschliche Gesundheit“, teilte Höfken am Donnerstag mit. Flugzeuge lassen in Notlagen Treibstoff ab, um mit weniger Gewicht sicher zu landen. Das ist vor allem ein Problem in der Pfalz. Das Umweltbundesamt wollte das Gutachten bei der gerade laufenden Umweltministerkonferenz in Bremen vorlegen. Nun wird es voraussichtlich 2019. Es fehle wissenschaftliche Grundlagenarbeit und es seien zusätzliche juristische Fragestellungen hinzugekommen, sagte ein Sprecher. Darüber hatte der SWR zuvor berichtet.

Antrag von Rheinland-Pfalz zum Kerosin-Ablass Übersicht der Kerosin-Ablässe 2018 Information des Bundesrats zur Entschließung

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.