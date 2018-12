Der Steuerzahlerbund hält größere kommunale Einheiten in Rheinland-Pfalz für nötig. „Eine mutige kommunale Flurbereinigung ist in Rheinland-Pfalz dringend notwendig, damit Landkreise, Städte und Gemeinden in größeren Einheiten effizienter arbeiten können“, sagte der Landesgeschäftsführer des Steuerzahlerbunds, René Quante. Das kürzlich veröffentliche Expertengutachten zur geplanten Kommunalreform habe viele interessante Vorschläge zusammengestellt. Sie sollten von der Politik unvoreingenommen geprüft werden, riet Quante. „Angesichts der hohen Sensibilität des Themas sollten Regierung und Opposition eine gemeinsame Position erarbeiten.“

Zuletzt hatten sich Regierung und Opposition gegenseitig für ihr Vorgehen bei dem Thema kritisiert. Das Gutachten von Martin Junkernheinrich aus Kaiserslautern und Jan Ziekow aus Speyer sieht unter anderem vor, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.