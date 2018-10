In Rheinland-Pfalz gibt es 138 Dörfer mit weniger als 100 Einwohnern. Insgesamt lebten Ende vergangenen Jahres 8771 Menschen in diesen kleinen Gemeinden, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die meisten der besonders kleinen Gemeinden liegen in der Eifel. Die Rangliste der winzigen Ortschaften wird angeführt von Dierfeld im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit 10 Einwohnern. Danach folgen Hamm im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 17 Einwohnern sowie im selben Kreis auch Keppeshausen mit 14 und Herbstmühle mit 18 Einwohner. Auf immerhin 20 Einwohner kommt Sengerich, ebenfalls im Eifelkreis gelegen.

