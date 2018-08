Die rheinland-pfälzische SPD-Spitze hat dem hessischen Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel kräftige Unterstützung im Landtagswahlkampf zugesagt. Mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer an der Spitze werde es insgesamt 40 Auftritte von Spitzenpolitikern aus dem Nachbarbundesland bis zur Landtagswahl am 28. Oktober in Hessen geben, sagte der rheinland-pfälzische Parteivorsitzende Roger Lewentz am Dienstag in Wiesbaden.

Lewentz sprach Schäfer-Gümbel trotz der mäßigen Umfragewerte der hessischen SPD Mut zu. Die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten seien bei der Landtagswahl im Jahr 2016 praktisch abgeschrieben gewesen, hätten bei ihrem Endspurt dann ...

