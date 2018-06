Waffenbesitzer in Rheinland-Pfalz haben nur noch wenige Tage Zeit, illegale Waffen und Munition straffrei den Behörden zu übergeben. Die seit fast einem Jahr laufende Waffenamnestie ermöglicht das nur noch bis zum 1. Juli, wie das Innenministerium am Samstag in Mainz mitteilte. Bis zum Stichtag 31. Dezember 2017 seien mehr als 1000 Schusswaffen bei der Polizei oder den zuständigen Kreis- und Stadtverwaltungen abgegeben worden. Hinzu kommen mehr als 6800 Stück Munition sowie rund 100 sonstige Waffen. Allerdings sei nur der kleinere Teil der bis dahin überbrachten Exemplare – 326 Stück – tatsächlich im illegalen Besitz gewesen.

Denn einem Ministeriumssprecher zufolge nutzten Rheinland-Pfälzer die Gelegenheit, im Rahmen der Amnestie auch legale Waffen wie erlaubnisfreie Schreckschusspistolen oder geerbte Stücke loszuwerden. Die neue Waffenamnestie hatte am 6. Juli 2017 begonnen. ...

