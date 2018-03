Rhein-Kommission: Schifffahrt kein Sicherheitsrisiko

Aus unserem Archiv

Luxemburg/Koblenz (dpa/lrs) – Trotz der Havarie eines Säuretankers bei St. Goarshausen (Rhein-Lahn-Kreis) sieht die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) in der Binnenschifffahrt kein Sicherheitsrisiko. Die Schifffahrt sei grundsätzlich «umweltfreundlich und sicher», sagte der neue Kommissionspräsident André Weidenhaupt der Nachrichtenagentur dpa in Luxemburg. Unfälle gebe es eher selten. Weidenhaupt betonte zudem, dass man über gefährliche Fracht auf dem Wasser wegen Meldevorschriften «deutlich besser informiert ist als darüber, was auf der Straße passiert».