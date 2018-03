Rheinische Synode gegen Obergrenze für Flüchtlinge

Aus unserem Archiv

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lnw) – Die Synode der evangelischen Kirche im Rheinland ist gegen eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Das Kirchenparlament der zweitgrößten Landeskirche forderte in einem am Donnerstag gefassten Beschluss auch einen Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sowie ein Einwanderungsgesetz, teilte die Kirche in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit.