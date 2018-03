Rhein-Brücke: Wiesbaden und Mainz prüfen mögliche Standorte

Aus unserem Archiv

Wiesbaden/Mainz (dpa) – Wiesbaden und Mainz wollen mögliche Standorte für eine neue Rheinbrücke prüfen. Der Wiesbadener Magistrat und der Mainzer Stadtrat nahmen entsprechende Anträge am Mittwoch an, wie die Stadtverwaltungen am Donnerstag mitteilten. Geprüft werden soll nun, an welchen Stellen geeignete Brückenköpfe entstehen könnten und wie die Brücke finanziert werden könnte. Fraglich ist, welchen Anteil die Landeshauptstädte Wiesbaden und Mainz sowie die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz tragen würden.