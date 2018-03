«Rhein in Flammen» ist mit Programm an Land gestartet

Aus unserem Archiv

Koblenz

Mit Konzerten und einer Flaniermeile hat am Freitag das Sommerfest zu «Rhein in Flammen» begonnen. Bis zum Sonntag erwarten die Veranstalter bis zu 200 000 Gäste, die sich das Spektakel am Rheinabschnitt bei Koblenz anschauen wollen. Rund 30 000 Besucher können das große Feuerwerk am Samstag von 70 Schiffen aus bewundern. Am Deutschen Eck wird am Samstag auch «Rheinfeier – das DJ Musikfestival» starten – bis ab 23.00 Uhr das große Feuerwerk gezündet wird. Nach 57 Jahren will «Rhein in Flammen» mit einem neuen Konzept mehr Besucher anlocken als zuletzt. So wurde das Landprogramm von einem auf drei Tage verlängert.