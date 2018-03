«Rhein in Flammen» begeistert Zehntausende – Erstmals drei Tage

Aus unserem Archiv

Koblenz

Viele zehntausend Besucher haben das große Feuerwerk des Koblenzer Festivals «Rhein in Flammen» erlebt. Sie säumten am Samstag bei sternenklarem Himmel die Rheinufer oder sahen sich das Abschlussfeuerwerk, das hoch oben von der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein gezündet wurde, auf einem der 70 Schiffe an.