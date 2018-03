«Rhein in Flammen» begeistert tausende Zuschauer

Aus unserem Archiv

Koblenz

Tausende Besucher haben das große Feuerwerk des Festivals «Rhein in Flammen» erlebt. Sie säumten die Rheinufer oder sahen sich am Samstag das Abschlussfeuerwerk, das von der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein gezündet wurde, auf einem der 70 Schiffe an. Das Sommerfest hatte bereits am Freitag in Koblenz begonnen. Die Koblenz-Touristik sprach von rund 130 000 Besuchern bis Samstagabend nur beim Stadtfest. Die Veranstalter erwarten insgesamt bis zu 200 000 Gäste. Nach 57 Jahren will «Rhein in Flammen» mit einem neuen Konzept mehr Besucher anlocken. Deshalb wurde das Landprogramm von einem auf drei Tage verlängert.