Rettungshubschrauber wirbelt Dachplatte auf: Mann verletzt

Aus unserem Archiv

Adenau

Ein 64-Jähriger ist auf seiner Terrasse in Adenau (Kreis Ahrweiler) von einer Dachplatte verletzt worden, die sich beim Landen eines Rettungshubschraubers gelöst hat. Die dünne Platte vom Vordach eines Nachbaranwesens habe den Mann am Bein getroffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Teil geriet anschließend noch in einen Carport und krachte gegen ein geparktes Auto. Dort entstand allerdings nur geringer Schaden. Der Rettungshubschrauber war auf dem Landeplatz eines benachbarten Krankenhauses gelandet und hatte die Platte aufgewirbelt. Der Mann erlitt demnach Kratz- und Schürfwunden.