Rekord-Hitze sorgt für Sonnenbrand beim Riesling

Aus unserem Archiv

Mainz/Neustadt (dpa/lrs) – Die Rekord-Hitze am Wochenende hat nicht nur Menschen und Tieren zugesetzt. Auch Weintrauben können bei solch extremem Wetter Schaden nehmen. «Wir haben es am Wochenende häufiger erlebt, dass Trauben einen Sonnenbrand bekommen haben», sagte Weinexperte Jürgen Oberhofer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) am Montag in Neustadt an der Weinstraße. «Die Beerenhaut wird dann von der starken Sonneneinstrahlung verletzt und kann die Flüssigkeit nicht mehr halten – die Früchte vertrocknen. Vor allem Riesling ist empfindlich.»