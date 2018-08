Bei einem Streit zwischen Fahrgästen in einer Straßenbahn nahe Lebach (Kreis Saarlouis) sind zwei Menschen durch Reizgas verletzt worden. Während der Fahrt waren eine Gruppe von vier Frauen und ein Mann aneinander geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen hätten ausgesagt, das die Frauen Handyfotos von zwei minderjährigen Mädchen gemacht hätten. Der Onkel der Kinder habe die Frauen zur Rede gestellt und ein Löschen der Bilder verlangt. Eine der Frauen soll dem Mann daraufhin bei dem Zwischenfall, der sich am Montag ereignet hatte, Reizgas ins Gesicht gesprüht haben.

Der Onkel sowie der Straßenbahnfahrer wurden verletzt. Die Fahrt musste unterbrochen werden. Die Polizei sucht nun nach den Frauen. Sie sollen die Bahn verlassen haben, bevor die Beamten eintrafen.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.